Royaume-Uni : les Nord-Irlandais font leurs adieux à l’ancien Premier ministre et Nobel de la paix David Trimble

L’Irlande du Nord fait ses adieux lundi à son ancien Premier ministre David Trimble, Prix Nobel de la paix pour avoir contribué à mettre fin à des décennies de conflit sanglant dans la province britannique.

Décédé lundi dernier à l’âge de 77 ans, David Trimble sera enterré dans sa ville natale de Lisburn.

L’annonce de sa mort – après une courte maladie — a suscité une pluie d’hommages venus du monde entier et de tous bords politiques, saluant son travail acharné pour apaiser les divisions entre républicains principalement catholiques et unionistes majoritairement protestants. Ce conflit connu sous le nom de "Troubles" a fait quelque 3500 morts et a pris fin avec l’accord du Vendredi Saint en 1998.

La cérémonie, à laquelle assisteront des amis de David Trimble, sa famille et des personnalités politiques, est organisée à l’Église presbytérienne Harmony Hill à Lisburn, au sud-ouest de Belfast, à 11h30 GMT.