Royaume-Uni : les Ecossais rejetteraient de peu l’indépendance, selon un sondage

Les électeurs écossais restent divisés sur l’indépendance de leur nation, ceux qui s’y opposent dépassant de peu les partisans d’une rupture avec le Royaume-Uni, selon un sondage publié jeudi, deux jours après l’annonce d’un projet de référendum en 2023.

"Si un référendum avait lieu demain, 44% des Ecossais disent qu’ils voteront oui, tandis que 46% disent qu’ils voteront non, laissant 10% indécis", a indiqué l’institut Savanta ComRes, qui a mené ce sondage pour le journal The Scotsman."Quand on supprime ces derniers, ça donne une intention de vote globale de 51% pour le non et et de 49% pour le oui", est-il souligné.

Pour Chris Hopkins, directeur de la recherche politique chez Savanta ComRes, ce dernier sondage "ne sert qu’à souligner la division au sein de l’Écosse". Mardi, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a réaffirmé sa détermination à organiser un nouveau référendum sur l’indépendance, visant l’automne 2023.