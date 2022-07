Royaume-Uni : les départs s’enchaînent avec les démissions de deux autres membres du gouvernement, Johnson dans la tourmente

Pour la presse britannique, l'avenir du Premier ministre conservateur Boris Johnson au 10, Downing Street est particulièrement incertain après la démission, coup sur coup, de ses ministres des Finances et de la Santé mardi soir. Un avenir qui ne tient "qu'à un fil", titrait mercredi The Telegraph, quand le journal conservateur The Times appelait dans sa Une "BoJo" à démissionner pour le bien du pays.

"Game over", soulignait ainsi The Times. "Chaque jour qu'il passe au pouvoir y augmente le chaos." Pour le quotidien, Boris Johnson commet une erreur en s'accrochant au pouvoir car il n'a "plus la confiance ni de son parti, ni du pays".

David Frost, l'ex- "Monsieur Brexit" du gouvernement britannique, pointe dans The Telegraph que, si Boris Johnson ne quitte pas son poste, il risque "d'emporter avec lui le parti et le gouvernement". D'autres membres de l'équipe gouvernementale devraient également se poser la question: sont-ils "vraiment satisfaits de la trajectoire actuelle?", poursuit David Frost.

Il prend des allures de Premier ministre maudit

The Daily Express voit pour sa part un Johnson "blessé" mais "libéré". Dans le Daily Mail, le chroniqueur Stephen Glover dépeint une personnalité politique exceptionnelle, ayant permis l'avènement du Brexit, mais un homme "imparfait". "Après tout ce qu'il s'est passé et malgré ses accomplissements, il prend des allures de Premier ministre maudit", ajoute le journaliste.

Enfin, dans The Guardian, la journaliste Polly Toynbee conclut que la manière et le moment de la démission de Boris Johnson constituent "la seule question encore pendante".