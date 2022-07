Royaume-Uni : les cinq candidats à la succession de Boris Johnson appelés à se positionner sur l’environnement

Jusque-là, la crise du coût de la vie qui étrangle les Britanniques a dominé les débats, Liz Truss ou Penny Mordaunt promettant des réductions d’impôts pour soulager les ménages.

Des annonces qui s’apparentent à des "contes de fées" irréalistes, a rétorqué vendredi Alok Sunak, pour qui de telles mesures ne feraient qu’augmenter une inflation déjà record à 9,1% en mai.

Après des mois de scandales et de mensonges sous Boris Johnson, les questions d’intégrité et de confiance sont aussi largement abordées. Seul Tom Tugendhat a répondu fermement "non" quand on lui a demandé vendredi si le Premier ministre démissionnaire était honnête. Kemi Badenoch s’est contentée d’un "parfois" en riant et les trois autres ont bafouillé des réponses vagues.