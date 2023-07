Royaume-Uni : les aveugles confrontés à une pénurie de chiens guides.

L’arrêt de l’élevage et du dressage des chiots pendant la pandémie de Covid-19 a entraîné un "retard important", explique l’association Guide Dogs, le plus grand dresseur de chiens guides d’aveugles au Royaume-Uni. "Nous ne pouvions pas dresser de chiens, ni former des personnes. Finalement, nous avons été autorisés à redémarrer mais de manière très progressive et lente", dit Tony Murray, le chef des opérations à Guide Dogs à Leamington Spa, dans le centre de l’Angleterre.

Le Brexit a aussi affecté le recrutement. Or les entraîneurs de chiens guides font un travail "vraiment unique". L’attente pour un chien guide est d’au moins d’un an "mais probablement plutôt 18 mois et dans certains cas, deux ans", dit-il.

Si Carlo n’était pas remplacé, Charles Bloch devrait utiliser à nouveau une canne blanche. "Avec Carlo, je n’ai pas à me préoccuper de grand-chose. Je lui dis de tourner à gauche, il tourne à gauche." Quand ils marchent ensemble, Carlo équipé de son harnais navigue entre les obstacles, fait savoir à son maître quand ils approchent d’un escalier ou arrivent à un croisement.