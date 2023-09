Royaume-Uni : le scandale du béton, métaphore d'un pays qui s'effrite

"Complètement vulgaire", "insultant et offensant". Les partisans du Brexit ne décolèrent pas sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche 10 septembre, c’était la soirée de clôture du célébrissime et ultrapopulaire festival de musique classique Night of the Proms. Comme le veut la tradition depuis 1948, les 5.000 personnes présentes au Royal Albert Hall de Londres, ont entonné en chœur le chant patriotique "Rule, Britannia".

Mais, alors que ce refrain est, en général, un moment d'euphorie pour les patriotes, en particulier pour les plus nationalistes d'entre eux, dimanche soir, ils ont "déchanté" lorsqu'ils ont vu fleurir dans le public, des centaines de petits drapeaux... européens à côté des petits drapeaux britanniques.