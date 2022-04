Royaume-Uni : le prince Andrew mêlé à une affaire de fraude

Le prince Andrew, en retrait de la monarchie britannique en raison de ses liens avec l'affaire Epstein, se retrouve mêlé vendredi à une affaire de fraude actuellement devant la justice dans laquelle il a reçu des "sommes significatives" de la part d'un homme d'affaires turc, selon des documents révélés par la presse.

Le duc d'York et son ancienne épouse Sarah Ferguson sont nommés dans le cadre d'un litige porté devant la Haute Cour de Londres entre Nebahat Isbilen, une septuagénaire turque, et Selman Turk, un homme d'affaires turc basé à Londres. La première aurait confié au second le soin de placer ses actifs hors de Turquie où son mari avait été emprisonné.

Or, selon des documents portés à la procédure cités par la presse britannique, le prince et son ex-femme auraient reçu des "sommes significatives" de la part de cet ancien banquier, accusé d'avoir en tout détourné quelque 40 millions de livres (47 millions d'euros) appartenant à Nebahat Isbilen.

Plus d'un million de livres

"L'argent a été utilisé pour des objectifs non connectés à Mme Isbilen avec par exemple, des sommes significatives payées au prince Andrew et à Sarah Ferguson", selon la position de la défense de la plaignante, apparaissant dans ces documents.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, le prince âgé de 62 ans aurait reçu plus d'un million de livres.