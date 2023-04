Royaume-Uni : le Premier ministre Rishi Sunak sous le coup d’une enquête parlementaire

L’année dernière déjà, Rishi Sunak s’était retrouvé au cœur d’une polémique alors qu’il était ministre des Finances, après la révélation par la presse que son épouse bénéficiait d’un statut fiscal avantageux. Il avait été exonéré de toute violation du code ministériel mais son épouse avait annoncé peu après qu’elle renonçait à ce statut, qui lui permettait d’éviter de payer au fisc britannique des impôts sur ses revenus perçus à l’étranger.

Sunak est l’un des plus riches membres du Parlement, et sa fortune a souvent été ciblée par l’opposition travailliste, qui lui reproche d’être déconnecté des problématiques des Britanniques en pleine crise du coût de la vie. Ses avis d’imposition, publiés le mois dernier, ont montré qu’il a payé plus de 1,13 million d’euros d’impôts ces trois dernières années.