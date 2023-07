Royaume-Uni : le ministre de la Défense, qui a joué un rôle-clé dans le soutien à l’Ukraine, annonce sa démission prochaine

Elu au parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May. C’est le seul ministre chargé d’un portefeuille de premier plan à être resté en poste dans les trois derniers gouvernements : celui de son allié Boris Johnson, celui, éphémère, de Liz Truss, et enfin celui de Rishi Sunak. Ben Wallace a déclaré qu’il comptait parmi ses réussites à ce poste l’augmentation du budget de la Défense de 24 milliards de livres sterling.