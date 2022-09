Royaume-Uni : le décès d’Elizabeth II peut-il fragiliser la monarchie ?

Dans les pays du Commonwealth, l’annonce de la mort d’Elizabeth II a connu un accueil mitigé : la couronne incarne pour beaucoup les restes de l’empire colonial britannique et ses souvenirs douloureux, tout en étant le monarque qui leur a assuré de son soutien et son dévouement éternels lors de son discours de couronnement. "Combien de ces nations, en l’absence de l’affection et l’admiration personnelle pour Elizabeth II, choisiront désormais de se séparer de la couronne et devenir des républiques ?", s’interroge Alastair Bellany. En novembre 2021, la Barbade a proclamé son indépendance de la couronne britannique, une première dans le Commonwealth depuis l’île Maurice… en 1992.