Royaume-Uni : la tradition de la rhubarbe forcée est de retour

Dans cet abris très sombre, il fait environ 14 degrés. L'objectif l'agriculteur est de reproduire l'arrivée du printemps pour proposer de la rhubarbe de qualité avant l'heure.

"Les racines sont cultivées à l'extérieur pendant deux ans, puis au deuxième automne, nous déterrons les racines et commençons à les placer dans les hangars. On éteint la lumière, on s'assure que le hangar est plongé dans le noir et on allume les radiateurs. On leur fait croire que c'est le printemps", ajoute-t-il.