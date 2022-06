Royaume-Uni : la Cour européenne des droits de l’homme cloue au sol un avion censé envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

Eugénie Delval, chercheuse FNRS en droit international de l’asile et de l’immigration à’ULB, est sceptique : “Il y a beaucoup de rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch qui montrent qu’il y a, au Rwanda, beaucoup de violations de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable, qu’il y a un usage excessif de la force, beaucoup de morts suspectes en détention, donc il n’y a pas une protection correcte et effective des droits humains au Rwanda”.

Par ailleurs, il existe aussi, dans la jurisprudence internationale, ce qu’on appelle “le double ricochet”. Le Rwanda est-il aussi un pays sûr en ce qui concerne le renvoi du Rwanda vers un autre pays tiers ? “Le système d‘asile du Rwanda n’est pas non plus des plus effectifs, déplore Eugénie Delval. Certains réfugiés ont été tués ou arrêtés de façon arbitraire, et les membres de la communauté LGBTQ + courent un risque réel de détention arbitraire et de traitements inhumains et dégradants.”

La Cour européenne des droits de l’Homme a effectivement estimé mardi soir que la justice britannique n’avait pas suffisamment analysé les conditions d’accueil au Rwanda.

Y a-t-il des précédents ?

L’Australie a été pionnière dans la sous-traitance des demandeurs d’asile. Depuis 2001, elle les envoie dans des centres de détention “offshore” en Papouasie Nouvelle Guinée et sur l’île de Nauru. Rien ne permet de conclure que cela a eu un effet dissuasif, loin de là.

Israël offre le choix aux personnes entrées illégalement sur son territoire : retourner dans leur pays, être mis en prison s’ils restent en Israël ou être envoyé dans un pays tiers, dont le nom est tu (il s’agirait de l’Ouganda et du Rwanda).

Le Danemark, quant à lui, est en discussion avec le Rwanda.

Plus généralement, même si les dispositifs ne sont pas les mêmes partout, “la tendance à se débarrasser des demandeurs d’asile pour les envoyer ailleurs est assez générale”, explique Sylvie Sarolea, professeur de droit des migrants, droit international privé et droits de l’Homme à l’UCLouvain. L’Union européenne fait la même chose en interne, on envoie des demandeurs d’asile à l’intérieur de l’Union européenne d’un pays à l’autre, par exemple vers la Hongrie ou vers la Grèce quand elle était débordée. Et dans les tiroirs de l’Union européenne, il y a aussi un projet d’externalisation, même s’il n’a pas été réalisé.”