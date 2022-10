Royaume Uni : l’heure de la revanche pour Rishi Sunak, l'homme qui brigue le poste de Premier ministre

Pour soutenir l’économie, au printemps 2020 Rishi Sunak débloque près de 300 milliards de livres, avec une mesure phare : le chômage partiel qui paye 80% du salaire – à hauteur de 2500 livres par mois – aux employés des entreprises qui ont dû fermer à cause des restrictions. Il repousse également le paiement d’impôts pour les entreprises, notamment les taxes foncières. "J’ai pris mes fonctions, et j’ai eu à établir un budget en trois semaines, explique-t-il au quotidien The Guardian. Je pensais alors que ce serait le travail le plus dur de toute ma vie professionnelle, mais cela a été en fait le plus facile."

Mais le mécanisme l’ayant vraiment rendu populaire est le "Eat Out to Help Out" instauré en août 2020, permettant de payer la moitié du prix d’un repas pris dans un pub ou un restaurant, environ 10 livres par personne. De là, lui est venu le surnom de "Dishy Rishi". "A dish" signifiant un plat, en anglais. Ces aides se sont révélées payantes, limitant l’augmentation du chômage à l’époque à 3,8% au lieu de 4,8%.

Seule ombre à ce tableau parfait : la révélation du quotidien The Independent en avril dernier selon laquelle Akshata Murty, son épouse, disposait d’un statut fiscal spécifique de non domicilié, lui permettant de ne payer aucun impôt au Royaume-Uni sur ses revenus engendrés à l’étranger. Son mari avait dénoncé une " campagne de dénigrement " venant des rangs de l'opposition travailliste. " Salir ma femme pour m'atteindre, c'est affreux ", avait-il dit dans une interview au tabloïd The Sun face à la première crise sérieuse remettant en cause son ascension politique météorique.