Le 2 juin 1975, Dennis McGrory, âgé aujourd’hui de 75 ans, a violé Jacqui Montgomery, une adolescente de 15 ans, chez elle à Islington, au nord de Londres. L’individu alors âgé de 28 ans, a ensuite poignardé sa victime et l’a étranglée avec le câble d’un fer à repasser. L’homme a été inculpé d’assassinat un an plus tard mais a ensuite été mis hors de cause, faute de preuves. Il a ainsi pu continuer sa vie sans être dérangé pendant des décennies.