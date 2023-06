L’ancien chef de la police des polices britannique a été inculpé pour viols et agressions sexuelles sur une mineure, une affaire qui vient s’ajouter à une série de scandales impliquant les forces de l’ordre britanniques, a indiqué le parquet vendredi.

Michaël Lockwood, 64 ans, a été officiellement inculpé pour trois viols et six agressions sexuelles sur une enfant de moins de 16 ans, a indiqué le Crown Prosecution Service. Les faits se seraient déroulés entre octobre 1985 et mars 1986.