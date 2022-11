Lundi, le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly avait qualifié ces faits de "profondément inquiétants" et dit que les journalistes devaient "pouvoir faire leur travail sans intimidations".

Downing Street a exhorté Pékin à "respecter ceux qui décident de s'exprimer à propos de la situation actuelle".

Déclenchée par la mobilisation contre les confinements et les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, la colère qui gronde en Chine a pris une ampleur inédite depuis les émeutes pro-démocratie de 1989.

L'arrestation du journaliste intervient dans un contexte tendu entre Pékin et Londres.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a estimé lundi soir que "l'âge d'or" entre le Royaume-Uni et la Chine était terminé, prônant une approche plus pragmatique face au "défi systémique" posé par Pékin après l'arrestation à Shanghai d'un journaliste de la BBC.

Pour son premier grand discours de politique étrangère prononcé à Guildhall, le palais de la City de Londres, le Premier ministre a estimé que la Chine représentait désormais "un défi systémique pour nos valeurs et nos intérêts, un défi de plus en plus criant tandis que le pays évolue vers un autoritarisme encore plus grand".