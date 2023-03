Royaume-Uni : l’affaire des bateaux fait tanguer le navire politique

"Rock the boat", chanson phare des années 70. Depuis, une semaine ce refrain me trotte dans la tête… Car "Rock the boat" fait écho à "Stop the boats".

Non, ce n’est pas le titre d’un autre tube disco : c’est le nom très sérieux et très officiel d’un plan présenté le mardi 7 mars par le gouvernement britannique.

Les conservateurs ont toujours été friands de formules choc. On se souvient du "Take back control", la grande promesse des partisans du Brexit.

"Stop the boats", c’est un projet de loi contre l’immigration clandestine. Il provoque tellement de remous au Royaume-Uni, qu’il fait tanguer le navire politique - "rock the boat".

L’idée de ce projet de loi, c’est de mettre fin aux traversées illégales de la Manche à bord de petits bateaux. Les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni, seraient privés du droit de demander l’asile. Ils seraient systématiquement arrêtés et expulsés au plus vite.

Dès sa présentation, le plan a suscité une levée de boucliers. A commencer par l’ONU, qui y voit une violation du droit international. Car les migrants ont le droit de demander l’asile. C’est écrit dans la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Et le Royaume-Uni a signé cette Convention… en 1951.

Pour certains, le projet de loi pourrait donc remettre en cause des valeurs qui font partie de l’ADN du Royaume-Uni.