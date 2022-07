Royaume-Uni : Johnson quitte la tête du parti conservateur, il pourrait démissionner du poste de Premier ministre aujourd'hui

Englué dans une série de scandales à répétition et confronté à une vague de démissions en cascade de membres de son gouvernement, le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait présenter sa démission de la tête du parti conservateur, selon plusieurs médias britanniques, dont la BBC.

Boris Johnson voudrait continuer à assurer son poste de Premier ministre jusqu'à l'automne. Une réalité qui pourrait être possible, reste à savoir si les parlementaire britanniques lui offriront cette possibilité. Une course à la direction du parti conservateur aura lieu cet été et un nouveau Premier ministre sera en place à temps pour la conférence du parti en octobre dit encore la BBC.

Selon le 10, Downing Street, Boris Johnson devrait faire une déclaration publique dans le courant de la journée.