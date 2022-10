Royaume-Uni : hausses d’impôts et baisses de dépenses publiques, Sunak cherche 50 milliards de livres

Le Premier ministre Rishi Sunak et son chancelier de l’Echiquier Jeremy Hunt envisagent jusqu’à 50 milliards de livres de hausses d’impôts et baisses de dépenses publiques pour rééquilibrer le budget britannique, selon plusieurs médias.

En vue de la présentation budgétaire reculée au 17 novembre, le nouveau Premier ministre entré en fonction cette semaine et M. Hunt se sont réunis jeudi, écrit l’agence PA, faisant écho à des informations de la BBC.

Si les marchés se sont un peu calmés après la tempête générée par le plan budgétaire du précédent et éphémère gouvernement de Liz Truss, "le panorama reste sombre", d’après une source du Trésor citée par ces deux médias.

Non chiffré et d’une ampleur massive évaluée par les économistes entre 100 et 200 milliards de livres, le projet budgétaire avorté du gouvernement Truss alliait baisses d’impôts massives et vastes aides aux factures énergétiques pour les ménages.