Une situation qui dure

Déjà en 2018, le ministère de l’Intérieur annonce via un communiqué que "le programme de visas pour investisseurs de niveau 12 est suspendu, en prévision de la réforme destinée à lutter contre le blanchiment d’argent et le crime organisé".

Ces visas étaient alors destinés aux citoyens de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Pour bénéficier d’une résidence permanente ainsi que de la citoyenneté britannique, il fallait correspondre à trois critères : être un "Exceptionnal Talent" (hautement qualifié), avoir un capital important d’au moins 50.000 euros ou alors être un investisseur capable de débourser et d’investir un minimum de deux millions de livres sterling dans le pays. Seulement ceux-là avaient été suspendus.

Les débuts

Tout commence lorsqu’en mars 2018, l’officier du renseignement militaire russe Sergei Skripal est assassiné avec sa fille. Tous deux empoisonné par le poison Novichok. Pour le Premier ministre, aucun doute, le coupable est l’État russe.

La réponse se fait vite entendre. Ce dernier déclare à la Chambre que 23 diplomates russes identifiés comme des agents de renseignements non déclarés seront expulsés. Solidaires au Royaume-Uni, l’OTAN ainsi que 27 autres pays expulsent plus de 150 diplomates russes.

Pour Transparency International, une organisation qui lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux, la réalité est plus complexe, car "Londres reste une des "premières destinations" pour les oligarques russes ayant des liens avec le Kremlin pour blanchir les produits de la corruption et dissimuler leurs avoirs."

Une " kleptocratie absolue "

Selon Tom Keatinge, directeur du Center for Financial Crime and Security Studies (CFCS) à RUSI (Royal United Services Institute) : "Il y a des actifs qui ont été cotés à la bourse de Londres au cours des 20 dernières années. Londres voulait gagner cette affaire plutôt que de la voir aller à New York ou ailleurs, les transactions ont été donc à Londres plutôt qu’ailleurs."

Quant au militant anti-corruption Roman Borisovich, il affirme : "Ce ne sont pas des hommes d’affaires autodidactes au sens américain. Chacun d’eux a gagné de l’argent grâce à une relation avec le gouvernement russe… Ce lien les oblige à faire toutes sortes de corvées pour Poutine, qu’elles soient cachées, visibles ou invisibles."

Il déclare également que : "Vous devez comprendre que la Russie est une kleptocratie absolue. Cela signifie que l’élite politique est en train de piller le pays, en privant aveuglément ses concitoyens contribuables, mais l’argent ne reste pas en Russie. Dès qu’il est volé, il sort immédiatement, et après un rapide tour dans la laverie des territoires offshore britanniques, il arrive ici. Il ne se trouve pas sous un palmier dans les îles Caïmans ; il est investi dans des actions, des actions, des obligations, des propriétés, des yachts, des avions et du blanchiment de réputation. Tout vient ici, il faut donc couper le lien qui permet à l’élite d’exporter son butin. Tuer la laverie est la façon dont vous combattez le régime. Il n’y a pas d’autre moyen".

Des risques pour la sécurité

Le pays qui alors avait une position réglementaire pour accueillir cet argent, considère aujourd’hui cette pratique comme un risque pour la sécurité.

Le communiqué conclut sur le fait que : "Les actifs stockés et blanchis à Londres soutiennent directement et indirectement la campagne du président Poutine visant à renverser le système international fondé sur des règles, à saper nos alliés et à éroder les réseaux internationaux qui se renforcent mutuellement et qui soutiennent la politique étrangère britannique."