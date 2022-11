Royaume-Uni : face à l’impasse politique, Londres convoque des élections en Irlande du Nord, mais pas en décembre

Faute de gouvernement, c’est Londres qui gère les affaires courantes mais de nombreux dossiers sont gelés.

Ces six derniers mois, on a eu le chaos à Westminster, on a eu trois Premiers ministres […] et pendant ce temps rien n’a avancé pour résoudre le problème du protocole

Londres veut renégocier le protocole avec Bruxelles qui n’accepte que des aménagements mineurs. Si le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné qu’il voulait trouver une "solution négociée" sur la question, aucune avancée concrète n’a été mise sur la table pour le moment.

Il a affirmé plus tôt cette semaine qu’il était "prêt à se lancer dans la bataille" électorale, moins de six mois après le dernier scrutin. Il a même averti que la propagande électorale du parti avait déjà été approuvée.

La défaite de son parti aux dernières élections reflète une tendance de fond dans la province britannique, créée au départ pour les protestants unionistes : les catholiques, qui représentent l’essentiel de la communauté républicaine, y sont désormais plus nombreux, selon un récent recensement, ce qui est de nature à encourager les partisans d’une réunification avec la République d’Irlande.