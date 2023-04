Royaume-Uni : des militants de Just Stop Oil qui avaient bloqué un périphérique condamnés à des peines de prison

Deux militants de l’organisation écologiste Just Stop Oil ont été condamnés vendredi à des peines atteignant trois ans de prison pour le blocage d’un axe important près de Londres. Ce jugement est d’une sévérité exceptionnelle au Royaume-Uni pour ce type d’actions.

Les deux militants, Morgan Trowland et Marcus Decker ont été reconnus coupables de "nuisance publique". Ils ont été condamnés à trois ans de prison pour l’un, et deux ans et sept mois de prison pour l’autre. Il s’agit selon Just Stop Oil de "la plus lourde condamnation pour une action pacifique sur le climat au Royaume-Uni". "Vous avez été punis pour le chaos que vous avez causé et pour dissuader d’autres de vous copier", a déclaré le juge Shane Collery, du tribunal de Southend, dans l’est de l’Angleterre. Il a souligné que l’action avait affecté "plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont certaines de manière significative". Le juge a estimé que Morgan Trowland, qui, à 40 ans, a déjà été condamné six fois pour de précédentes manifestations, avait eu "un rôle de premier plan". Marcus Decker, 34 ans, a lui déjà été condamné une fois.

Le 17 octobre au petit matin, les deux activistes avaient grimpé sur une des tours du Queen Elizabeth II Bridge, un pont emprunté par environ 160.000 véhicules par jour à l’est de Londres, afin de demander au gouvernement de mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures dans le pays. Le trafic avait dû être interrompu à partir de 4h00 du matin ce jour-là jusqu’au lendemain 21h00, selon le procureur Adam King. Depuis que Just Stop Oil a commencé ses actions, en avril 2022, il y a eu plus de 2000 arrestations et 138 personnes ont été emprisonnées, a indiqué l’organisation.