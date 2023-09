Royaume-Uni : des biscuits "Pat’Patrouille" rappelés parce qu’ils renvoyaient vers un site pornographique

Les visages de chiens policiers souriants, le packaging coloré… Les boîtes de mini-biscuits dérivées de la série "Pat’Patrouille" (Paw Patrol), vendues chez Lidl au Royaume-Uni, semblaient tout ce qu’il y a de plus innocent. Pourtant, un communiqué de l’entreprise a annoncé leur rappel la semaine dernière, relate le tabloïd britannique The Sun. En cause, un lien écrit au dos du paquet, qui renvoyait… vers un site pornographique.