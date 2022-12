Royaume-Uni : de nombreux vols annulés dans les aéroports londoniens à cause de la neige

Le gel et des chutes de neige sur la capitale britannique ont entraîné d'importantes perturbations dans plusieurs aéroports londoniens, qui ont dû fermer leurs pistes et annuler de nombreux vols entre dimanche soir et lundi matin.

L'aéroport de Stansted en particulier, situé dans le nord de Londres, utilisé essentiellement par la compagnie low-cost Ryanair, a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter que ses pistes étaient "temporairement fermées le temps de les déneiger". "En raison de mauvaises conditions météorologiques, vos vols sont susceptibles de connaître des perturbations", a-t-il ajouté.