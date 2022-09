Royaume-Uni : Charles III est désormais le nouveau roi, qu’est-ce que ça va changer ?

Les noms du gouvernement de Sa Majesté ("Her Majesty"), du Trésor et des douanes changeront pour devenir ceux de "His Majesty". Ce sera le discours du roi ("The king’s speech") et non celui de la reine qui présentera au parlement le programme du gouvernement, ouvrant la session parlementaire. La garde de la reine, immortalisée par les touristes devant le palais de Buckingham, changera aussi de nom.

Et ceux enfin qui aspirent à parler anglais avec l’accent le plus chic possible, l'"anglais de la reine" ("the Queen’s English") devront désormais s’efforcer de parler comme Charles III : "l’anglais du roi".