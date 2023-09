Royaume-Uni : ce vendredi, c’est l’Accession day du roi Charles III, premier anniversaire du début de son règne

Ce vendredi, à 13 heures, 62 coups de canon seront tirés à Londres, pour marquer l’Accession day, l’anniversaire du début du règne de Charles III… Et, par conséquent, celui du décès de la Reine Elizabeth II. Mais ce sera l’un des seuls évènements marquant ce premier anniversaire : le Roi observera cette journée dans l’intimité, dans son château de Balmoral. Seuls William, l’héritier de la Couronne, et son épouse Kate devraient apparaître pour un service mémoriel.

Là où la Reine voulait "être vue pour être crue", le Roi adopte un règne discret. "Honnêtement, il ne s’est pas passé grand-chose cette année, réfléchit Pauline, une Américaine mariée à un Britannique en se repassant le film du début de règne de Charles. Je ne l’ai pas beaucoup vu dans les journaux, mais je suis sûre qu’il travaille dur !" Et effectivement, le Roi aura travaillé 161 jours ces douze derniers mois, soit quatre de plus que sa mère, un an après être monté sur le trône… Mais il s’agit surtout de missions très traditionnelles : actions de charité, cérémonies et inaugurations.

Charles III a également tenu son rôle de chef de l’Etat : réception de dirigeants étrangers comme le Sud-Africain Cyril Ramaphosa en novembre, visite d’Etat en Allemagne en mars, et réunions hebdomadaires avec le Premier ministre britannique. Il aura d’ailleurs eu l’occasion d’introniser un nouveau chef de gouvernement, dès le mois d’octobre, après la démission de Liz Truss et l’arrivée de Rishi Sunak à Downing Street.

"Il fait profil bas, analyse Judy, qui passe tous les matins devant Buckingham Palace pour promener sa petite chienne, Magic. Il a raison : il faut laisser à la nation le temps de faire son deuil après le départ de la Reine…" La sexagénaire essuie une larme en repensant à la souveraine et au 8 septembre 2022, lorsqu’elle a appris son décès. "Charles a raison de ne pas brusquer les choses. La plupart d’entre nous n’ont connu qu’Elizabeth II, il laisse le temps au temps." Mais cela ne devrait pas durer, à la croire : "il ne restera pas silencieux. Il a de grandes idées, il est engagé sur l’agriculture, l’environnement… Ça viendra !"

Pendant ses (nombreuses) années comme prince de Galles, Charles avait régulièrement pris position sur de multiples sujets, dont le dérèglement climatique et l’architecture. Une attitude qui avait conduit certains Britanniques et commentateurs royaux à s’interroger alors sur sa capacité à devenir roi, une mission qui requiert l’impartialité.

Au cours de cette année, les colonnes Couronne des journaux se sont surtout noircies pour évoquer la bisbille entre le Roi et son fils cadet, le prince Harry, exilé aux Etats-Unis avec son épouse Meghan. Depuis la mort de sa grand-mère, le quadragénaire a donné des interviews, publié un mémoire, Spare, et réalisé un documentaire pour étaler ses griefs envers la Famille royale… Lors du Couronnement en mai dernier, le prince a dû se contenter du troisième rang, placé commodément derrière la princesse Anne et son couvre-chef militaire coiffé d’une haute plume.

Devant les grilles dorées de Buckingham Palace, le flux de visiteurs n’a pas tari avec la transition monarchique. On y parle anglais, espagnol, français, chinois… Beaucoup de ces touristes ne réalisent pas que "ça fait déjà un an", comme le répète avec étonnement Gérard, venu du centre de la France.

Faisant les cent pas le long des grilles, Kenny, guide touristique, renseigne les passants sur les horaires de la relève de la garde et les bons coins où se placer… La succession l’a amené à se poser beaucoup de questions. "A-t-on vraiment besoin d’une monarchie ? interroge le quinquagénaire, aveuglé par le soleil de plomb de ce début septembre. Non. On a déjà notre histoire, ça nous suffit." Il confie dans un soupir ne guère apprécier Camilla, la nouvelle reine.

Même si le Couronnement en mai a été marqué par des manifestations républicaines, avec des militants brandissant des panneaux Not My King (pas mon roi) le long de la procession royale, la monarchie n’a subi qu’une baisse modérée de popularité au cours des douze derniers mois : passant de 67 à 62% de Britanniques favorables selon l’institut YouGov.