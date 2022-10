Royaume-Uni : avant Truss, quatre dirigeants conservateurs ont été renversés par leur parti depuis 1990

Usé par les scandales et affaibli par une série de défections sans précédent dans son gouvernement, Boris Johnson a jeté l’éponge le 7 juillet 2022, un peu plus de trois ans après avoir remplacé Theresa May. Il est toutefois demeuré à Downing Street jusqu’au 6 septembre, date de la nomination de Liz Truss à la tête du gouvernement.

Figure de proue du Brexit, Boris Johnson avait renforcé sa légitimité à la tête du gouvernement en remportant une victoire écrasante aux élections de décembre 2019, prélude à la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne en janvier 2020.

D’une popularité longtemps inoxydable, le dirigeant conservateur a sombré dans les enquêtes d’opinion après une série de scandales, dont le "partygate", ces fêtes illégales organisées à Downing Street durant le confinement anti-Covid, alors que les Britanniques devaient respecter des règles très strictes.

Il a été poussé au départ par son propre camp, après qu’une soixantaine de départs se sont succédé en quelques jours au sein du gouvernement, dont cinq ministres, un exode d’une rapidité sans précédent dans l’histoire politique britannique.