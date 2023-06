Royal festival de Spa : La Trois vous offre "Alma", le mythe de Faust revisité en mode drag

Le metteur en scène Fabrice Murgia et la drag queen Peggy Lee Cooper se sont réapproprié le mythe de Faust pour lui donner un souffle nouveau très ancré dans notre société actuelle. Et le résultat, c'est Alma, un spectacle sarcastique qui interroge sur l'ego trip.

Les drag queens sont à la mode, tant mieux, elles semblent être sorties de la culture underground et avoir trouvé une place dans la culture populaire. Après la finale de Drag Race Belgique et avant le show Ru Paul’s Drag Race au Lotto Arena d’Anvers cet automne, le spectacle extravagant Alma sera en représentation cet été à Spa dans le cadre du Royal Festival, avant de s'installer au Théâtre National au printemps 2024.

Le mythe de Faust illustre les inquiétudes et les ambitions individuelles du personnage. Et le metteur en scène Fabrice Murgia avec l’artiste Peggy Lee Cooper réinterprètent ce récit fantastique en le plongeant dans l’univers de la téléréalité et des réseaux sociaux.

Entre cabaret glam et comédie musicale à l’anglaise, Alma met en scène la finale d’un jeu de télé réalité. Peggy Lee Cooper y incarne une diva dans le rôle de la diablesse, diablesse à qui fait appel la candidate, sur le point de perdre le jeu. La signature d’un pacte va lui permettre une ascension fulgurante. Mais à quel moment vend-on son âme pour un peu de célébrité ?

L’artiste pionnière de cabaret Peggy Lee Cooper a eu cette idée de plonger Faust dans l’industrie de la télé car, dit-elle, "le monde de la téléréalité est un des meilleurs endroits pour vendre son âme de nos jours".

