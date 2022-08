Royal Festival de Spa : alchimie réussie entre arts de la scène, joie des spectateurs et esprit festif

Le Royal Festival a permis de créer "Acting", une œuvre qui va maintenant sans doute partir en tournée. ET puis s’il ose la création, la diversification, le Royal Festival est aussi attaché aux fondamentaux du théâtre, aux comédiennes et comédiens qui travaillent depuis des années sur nos scènes. Revoir Jacqueline Bir sur les planches spadoises, elle qui nous avait émus notamment dans "Oscar et la Dame en rose" est un cadeau. Elle nous a pris par la main pour nous raconter sa vie, celle de son personnage, de Brunhilde Pomsel dans 'German Life', un peu comme une grand-mère se confierait à ses petits-enfants. Après plus de 200 rôles et 70 ans de carrière, cette grande dame du théâtre nous a encore touchés, émus, fait rire et surtout, fait réfléchir sur la responsabilité morale de chacun dans la société que ce soit celle de l’Allemagne d’Hitler ou même la nôtre.