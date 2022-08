Royal Festival de Spa : "Acting", derrière des détenus, des hommes, leur parcours, leurs rêves

Descendre quelques marches et, soudain, on y est. On est en prison avec cette odeur de renfermé, de poussière, ces couvertures rêches, ces toilettes derrière une tenture et une télévision qui débite son lot de téléréalités, d’émissions ineptes. On est dans cette étroite cellule que se partagent Gepetto, un escroc, Horace, un Marseillais plongé renfermé dans son mutisme et un nouveau venu : Robert, acteur de profession, meurtrier de son état.

Entre l’escroc flambeur qui rêve de strass, de paillettes et du "haut de l’affiche" pour prouver à son ex qu’il vaut quelque chose et l’acteur à la culture immense qui a galéré pour dénicher des rôles, qu’un producteur a détruits avant d’être lui-même détruit, entre ces deux-là se noue une relation intense de maître à élève, de père à fils spirituel. Le défi est énorme : apprendre à ce jeune à devenir acteur. Lui inculquer les grands auteurs mais surtout lui apprendre à lâcher ses émotions, à se mettre à nu.

Et la magie opère dans un subtil mélange d’émotions et de répliques à l’humour brut ou grinçant. La leçon de théâtre est aussi une leçon de vie. Ce sont des détenus avec leur passé, leur vulnérabilité (Gepetto n’a jamais reçu un seul compliment), leurs rêves réduits à néant l’un par un divorce, l’autre par "le système" qui ne lui a pas permis de vivre réellement de son métier. De leur haine naît leur travail et la métamorphose de Gepetto devient le dernier rôle écrit par Robert.