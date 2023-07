Théâtre · Cirque acrobatique · Clown

Comédie musicale, concerts et spectacles musicaux

Stand-up et comédies · Magie · Arts de la rue et spectacles jeune public

Des spectacles événements Des premières belges et européennes

Et en ouverture du festival, une ultime occasion de découvrir la version de Pinocchio de Thierry Janssen qui, en pied de nez à l’auteur Carlo Collodi, sort du cadre moralisateur pour apporter un autre regard sur le conte : : plus libre et plus réaliste… Comme dans la version de Guillermo del Toro (Oscar du meilleur film d’animation 2023), l’histoire est transposée dans l’Italie fasciste de Mussolini.