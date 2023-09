Royal Blood fête le 10e anniversaire de son premier album éponyme

Royal Blood a laissé entendre qu'il fêterait le 10e anniversaire de son premier album éponyme l'année prochaine.

Le duo a sorti Royal Blood en août 2014. Il a débuté à la première place du classement des albums au Royaume-Uni et a été nommé pour le Mercury Prize.

Aujourd'hui, le groupe a laissé entendre au NME qu'il marquerait l'anniversaire de l'album. Les idées sont encore en cours d'élaboration, mais il a été fait mention d'un live et peut-être de relancer la tournée d'origine.

"Nous réfléchissons à la meilleure façon de le faire", a déclaré le chanteur et bassiste Mike Kerr au NME lorsqu'on lui a demandé s'ils allaient célébrer le dixième anniversaire de l'album.

Le batteur Ben Thatcher a ajouté : "Nous allons certainement le fêter. Peut-être un feu d'artifice avec la musique derrière et des drones".

Interrogé par le NME le mois dernier pour savoir si les fans peuvent s'attendre à une tournée d'anniversaire pour Royal Blood, Mike Kerr a répondu : "Ce serait génial de marquer le coup en faisant une sorte de tournée pour l'honorer, mais je n'y pense pas encore. Ce serait génial de remonter dans le van et de refaire la tournée originale. Ce serait drôle."

Sur Classic 21 aussi, nous avons reçu le groupe pour évoquer la récente sortie de Back to the Water Below.

Mike Kerr est notamment revenu sur les modes de consommation musicale aujourd'hui, en précisant qu'il ne souhaitait pas fonctionner de la sorte.

C'est au micro de Cyril Wilfart qu'il a expliqué n'avoir sorti "que" deux singles avant l'album, car selon lui, "il est parfois très compliqué d'isoler un titre d'un album. Cela revient à ne lire qu'un seul chapitre d'une histoire".

Retrouvez l'intégralité de sa réponse à partir de 3:00 dans la vidéo ci-dessous.