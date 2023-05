Royal Blood dévoile son nouveau single

Royal Blood est de retour avec un nouveau single " Mountains At Midnight " et des détails sur le quatrième album Back To The Water Below.

Après leur troisième album Typhoons sorti en 2021, le duo rock de Brighton composé de Mike Kerr et du batteur Ben Thatcher sortira le 8 septembre.

"Il s’agit toujours d’attirer l’attention des gens, et les chansons de cette nature semblent être rares", a déclaré Mike Kerr au NME. "Cette chanson nous ressemble tellement, et c’est ce pour quoi nous sommes connus. Pour nous présenter à nouveau, c’était une façon audacieuse de revenir et de dire 'Bonjour'."