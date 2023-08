Royal Blood : découvrez le dernier album en live grâce à Classic 21 !

Après leur troisième album Typhoons sorti en 2021, le duo rock de Brighton composé de Mike Kerr et du batteur Ben Thatcher reviendra avec ce prochain album, Back To The Water Below, le 1er septembre.

Mike Kerr, le leader du groupe, a déclaré à propos de " "Pull Me Through" : "Ce titre parle en fin de compte de l’abandon de la persévérance en solitaire et de la force de demander de l’aide. C’est une chanson qui est guidée par les paroles et la mélodie, plutôt que par les riffs qui font le gros du travail. Bien qu’elle soit menée par un piano, elle ressemble beaucoup à un membre manquant de notre artillerie et c’est un morceau que nous avons hâte de jouer en concert."

La vidéo qui l’accompagne a été réalisée par le cinéaste et photographe Polocho via Say Goodnight Films.