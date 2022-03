Royal Blood : de nouveaux morceaux plus "instinctifs"

Le duo s’est confié au NME sur ce que les fans pouvaient attendre tandis que le groupe est en pleine tournée.

La semaine dernière, on a pu découvrir le titre "Honeybrains" en guise de "célébration" autour des concerts qui s’annonçaient : "Au lieu d’attendre que le nouveau morceau vieillisse, nous avons pensé qu’il serait amusant de vous faire part de ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières semaines avant de partir pour notre plus grande tournée à ce jour ! C’est aussi nouveau pour nous que pour vous".

Et maintenant, Mike Kerr, le frontman, explique qu’il compte écrire et composer pendant sa tournée, en évitant de trop réfléchir pour laisser place à plus de spontanéité. Il ajoute aussi qu’il ne souhaite pas commenter les paroles des prochains titres et laisser libre cours à l’interprétation des auditeurs. Selon lui, il s’est largement épanché sur les paroles du dernier album Typhoons et ne souhaite plus fonctionner de la sorte cette fois-ci. Pour lui, la chanson "Honeybrains" représente ce qu’ils ressentent en ce moment et est beaucoup plus instinctive. Le groupe est en train de mixer de nouveaux titres qu’il a composés et se sent fier de partager cette instantanéité avec ses fans lors des concerts qu’il donne en ce moment.

On ne sait pas quand arrivera le prochain titre, mais Mike Kerr précise : "Nous avons encore quelques surprises qui sont géniales. "Honeybrains", c’est juste un message pour vous dire que le 4e album est bientôt là !"

"J’aimerais sortir un album maintenant, pour être honnête. Mais on a manqué tant de concerts qu’on doit retourner en tournée. Et je compte bien composer sur la route et voir où cela me mène. Je pense que ça va être super. "Honeybrains", par exemple, est vraiment un titre fait pour le live. Et c’est dans cette direction que je veux aller, je veux tester de nouvelles choses sur la route, tout en donnant des concerts !"

Quant aux lives qu’il donne actuellement, le groupe prévoit de rejouer les meilleurs titres de ses 3 premiers albums.

Malheureusement pour ceux qui avaient des places pour leur concert d’hier (21 mars) au Zénith à Paris, le duo n’a pu jouer en raison de la grève des transporteurs routiers et a été forcé d’annuler l’événement en dernière minute :