Roy Keane estime que Manchester United manque de respect envers Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’a pas joué ce dimanche lors de la lourde défaite 6-3 face à Manchester City. Un choix justifié par son coach Erik Ten Hag comme une marque de respect pour sa grande carrière. Pourtant, ce drôle de choix ne plaît pas à tout le monde. A commencer par Roy Keane, ancienne gloire du club, qui en a profité pour le dire.

Roy Keane, désormais consultant pour Sky Sports, ne comprend pas pourquoi Erik Ten Hag n’a pas fait jouer Ronaldo ce dimanche face à Manchester City. Pour l’ancien milieu de terrain, le club mancunien manque tout simplement de respect envers la star portugaise.

L’Irlandais va même plus loin en rappelant que Cristiano Ronaldo a été retenu cet été. "Il aurait dû être vendu avant la fin du mercato. Ok, quand vous êtes manager vous avez besoin d'options mais vous ne retenez pas Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Cette situation va juste devenir plus moche au fur et à mesure que la saison avance. Ils auraient dû le laisser partir, il avait des options. Le garder pour le banc, je pense que c'est ridicule pour un joueur de sa stature."

La situation devient cependant de plus en plus compliquée pour le quintuple Ballon d’Or. Ronaldo n’a pas joué lors des trois derniers matches de championnat et n’a été titularisé que trois fois lors des neuf rencontres jouées cette saison par Manchester United. Avec seulement 207 minutes en championnat, le problème Ronaldo commence à devenir sérieux.