Roxy Music sur scène pour la tournée de retrouvailles !

Cette tournée a démarré le 7 septembre en Angleterre et aux USA, une première pour Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera et Paul Thompson qui ne s’étaient pas retrouvés ensemble sur scène depuis la tournée For Your Pleasure en 2011.

Ce voyage leur permet aussi de souligner les 50 ans de sortie du premier album de Roxy Music qu’ils ont célébrés plus tôt cette année avec une réédition vinyle de l’intégralité de leurs albums studio.

Les huit albums ont été fraîchement remastérisés à mi-vitesse par Miles Showell aux légendaires Abbey Road Studios de Londres.

Les visuels ont été rafraîchis aussi avec de belles finitions.

Les disques ressortent par deux pendant toute cette année 2022.

SETLIST

‘Re-Make/Re-Model’

‘Out Of The Blue’

‘The Bogus Man’

‘The Main Thing’

‘Ladytron’

‘While My Heart Is Still Beating’

‘Oh Yeah’

‘If There Is Something’

‘In Every Dream Home A Heartache’

‘Tara’

‘My Only Love’

‘To Turn You On’

‘Dance Away’

‘Same Old Scene’

‘More Than This’

‘Avalon’

‘Love Is The Drug’

‘Editions Of You’

‘Do The Strand’

‘Jealous Guy’ (John Lennon cover)