Roxane de Bilderling devient la première ambassadrice de Belgique en RDC

Sur le continent américain, les prochains ambassadeurs seront Ellen De Geest en Jamaïque, en poste à Kingston, et Daniel Bertrand à Panama City. Trois diplomates ont également été désignés comme consuls-généraux à Los Angeles (États-Unis), en la personne de Sophie Hottat, et au Brésil: Caroline Mouchart à Rio de Janeiro et Valentine Mangez à Sao Paulo.

Au Moyen-Orient, Christian Dooms sera le prochain ambassadeur à Koweït City et Michel Malherbe à Téhéran (Iran).

En Asie, Antoine Evrard succèdera à Roxane de Bilderling, désigné comme ambassadrice en RDC, alors que Matthieu Branders deviendra directeur du "bureau belge" à Taipei (Taïwan). En Chine, le prochain consul général sera Wim Peeters a été nommé comme consul général à Guanghzou, une ville aussi connue sous le nom de Canton.