Roxane clame sa liberté en reprenant un monument de la chanson française sur la scène des Lives

Lors des Blinds, la reprise de Roxanne du titre "When Love Takes Over" avait fait l’unanimité. Lors de l’épreuve de K.O., elle avait décidé de reprendre un des titres phares du répertoire de Lara Fabian : "Je t’aime". Lors de sa prestation, le temps s’est arrêté dans le studio et Roxane a réussi son défi lorsque son coach, Black M a décidé de l’emmener aux lives de The Voice Belgique ! Pour les Lives, elle s’attaque une nouvelle fois à un titre phare de la chanson française : "Laissez-Moi Danser" de Dalida. Tube emblématique de la chanson française, ce titre qui est sorti en 1979 est une des plus grands succès répertoire de la chanteuse italienne.