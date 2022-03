Roxane a 27 ans et vient de l’île de La Réunion. Maman de deux jeunes enfants, elle vit actuellement en France. Après avoir grandit dans une famille de musicien, Roxane a commencé à chanter après avoir surmonté un grave accident qui l’a obligée à rester 7 mois dans un hôpital. Fan de chanteuses à voix comme Aretha Franklin ou Jennifer Hudson, elle espère pouvoir un jour embraser la même carrière que ses idoles. Jamais de mauvaise humeur, Roxane est une chanteuse rayonnante qui aime quand ça bouge ! Elle compte bien le prouver dans cette dixième saison de The Voice Belgique. Pour sa participation aux Blind Auditions, elle a choisi d’interpréter "When Love Takes over " de David Guetta et Kelly Rowland. Une prestation qui a non seulement marqué les esprits, mais aussi épaté les quatre coachs. Cependant, c’est dans l’équipe de Black M que la candidate a décidé de poursuivre l’aventure.