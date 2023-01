Rovanpera veut "rester dans la bagarre" avec Neuville, Tanak "a du boulot" pour rattraper les Toyota

Respectivement deuxième et quatrième du Monte-Carlo ce vendredi soir, Kalle Rovanpera et Ott Tanak ambitionnent tous les deux une place sur le podium du premier rallye de la saison. Les deux hommes ont connu l'une ou l'autre mésaventure au cours de la journée, ce qui a permis à Sébastien Ogier de s'échapper en tête de l'épreuve.

"La matinée a été piégeuse, mais cela s'est mieux passé au cours de l'après-midi, a expliqué Kalle Rovanpera au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Monte-Carlo. Après le premier passage, la route était plus propre, le grip était meilleur, mes temps également. Je suis assez satisfait du comportement de la voiture, les temps de la Yaris sont assez bons. On va essayer de rester dans la bagarre demain."

"Tout est neuf pour moi avec M-Sport et la Puma, il y a beaucoup de choses à découvrir, a pour sa part souligné Ott Tanak. On en sait plus à présent sur la direction à suivre, mais ce n'est pas évident sur un rallye aussi exigeant, surtout sans assistance à mi-journée. Cela prend du temps de comprendre ce que la voiture attend de moi. Chaque voiture a sa personnalité : le châssis, la géométrie, les suspensions, le moteur... C'est important d'enchaîner les kilomètres pour comprendre comment tout cela fonctionne ensemble. Les quatre Toyota semblent assez fortes ici, disons qu'on a du boulot !"