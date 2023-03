Roux : manifestation syndicale et hommage aux ouvriers fusillés en 1886

Comme chaque année, des représentants du monde syndical ont commémoré ce lundi matin l’une des pages les plus sombres de l’histoire de la lutte ouvrière de la région. Les 26 et 27 mars 1886, 19 ouvriers sont morts sous les balles de la répression. 350 personnes, selon les estimations de la police, se sont réunies à Roux sur les lieux de l’événement. Des discours engagés se sont succédé sur la place, avant une marche commémorative avec une reconstitution de la tuerie.

En front commun les organisations syndicales ont réclamé une valorisation des salaires, la baisse des prix de l’énergie, l’augmentation du pouvoir d’achat et ont dénoncé une diminution de la liberté d’action collective. Jennifer Gérard, déléguée syndicale dans le secteur des titres-services, était présente sur la place de roux, rouge et verte de monde pour l’occasion. Dans ses mains, une pancarte "Syndicaliste mais pas criminelle." "On est là pour se souvenir de cet événement, s’en imprégner. Des personnes sont mortes pour les droits que l’on a aujourd’hui en 2023. Ce jour de commémoration nous rappelle qu’on doit continuer le combat."

Toute la matinée, les liens entre 1886 et aujourd’hui rythment les discours et conversations. La situation dans les magasins Delhaize et Intermarché/Mestdagh est souvent prise en exemple. Notamment par Fabrice Eeklaer, secrétaire fédérale CSC Charleroi – Sambre et Meuse. "Les conflits avec Intermarché et Delhaize, c’est non seulement des attaques contre les salaires et les conditions de travail, mais aussi contre la liberté syndicale. Le fait d’avoir des franchisés réduit la taille des magasins, ce qui ne permet pas l’installation de conseil d’entreprise. Par ailleurs, lorsqu’on voit une série de patrons faire appel à des huissiers pour empêcher des piquets et une action de grève, on ne peut que faire des liens avec l’époque…" Vincent Pestieau, Secrétaire fédéral FGTB Charleroi-Sud Hainaut, voit aussi "énormément de liens" avec la grève belge de 1886 et les émeutes ouvrières de Roux : "L’insurrection est notamment partie d’une bagarre pour l’emploi et des salaires décents. Aujourd’hui en Belgique, il y a vraiment une politique de destruction de l’emploi durable. Et on voit nos libertés d’action mises à mal. Or dans les régimes antidémocratiques, la première cible, ce sont les syndicats."

Les organisations syndicales veulent donc s’inspirer de cet événement pour alimenter leurs combats sociaux et rappeler ainsi que leur lutte n’est jamais vraiment finie. Devant ces comparaisons plus ou moins nuancées avec les luttes sanglantes de Roux, Benoît Rihoux, politologue expert des mouvements sociaux à l’UCLouvain, appelle à la prise de recul et à l’analyse : "Le contexte socio-économique est radicalement différent : les droits de base des travailleurs n’existaient pratiquement pas et il n’y avait pas de sécurité sociale. Il n’y avait pas non plus de procédure juridique qui permettait à des personnes de se mobiliser contre un employeur. Les rassemblements illégaux étaient systématiquement réprimés par les armes et dans le sang. Aujourd’hui, la procédure est beaucoup plus prudente, réglementée et stricte. Il y a une multitude d’étapes qui précèdent l’usage d’une arme à feu."