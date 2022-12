Roux : 35.000 lumières pour autant de sourires… au moins !

12 sapins naturels, 500 boules, des étoiles, des cadeaux factices, des personnages et des décors… Un ensemble qui plonge dans la féerie des films de Noël hollywoodiens ! Mais surtout, surtout, 35.000 points lumineux. Benjamin et Loïc ont travaillé depuis le 13 novembre, chaque soir, pour offrir aux passants ce qui est sans doute la plus belle façade illuminée de la région.

Benjamin est fan des illuminations de Noël depuis qu’il est enfant. Un virus qu’il a transmis à son compagnon, Loïc. Benjamin a hérité des décors qu’il obligeait sa maman à installer chaque année. Mais à présent, avec Loïc, ils ajoutent et complètent chaque année la panoplie de lumières et de décors.