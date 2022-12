Rouvroy : Soeur Marie-Bernard, l’ermite de Torgny, est décédée ce 24 décembre

C’est avec beaucoup de tristesse que les habitants de Torgny, et plus largement de Gaume, ont appris le décès de Soeur Marie-Bernard, ce 24 décembre. Connue depuis des décennies comme étant l’ermite de Torgny, la religieuse, qui a fêté ses 100 ans en mai dernier, offrait encore tout récemment une oreille attentive aux personnes qui la sollicitaient pour son écoute remarquable. Elle vivait dans son ermitage depuis 46 ans. "C’est notre sacristain qui nous l’a annoncé lors de la messe des familles de Lamorteau, ce 24 décembre à 18h00", nous explique Carmen Ramlot, la bourgmestre de Rouvroy. Marguerite Rahir, de son vrai nom, apportait joie et réconfort à des très nombreuses personnes. Sa présence suffisait, nous dit-on, à créer une sorte de magnétisme indescriptible.

Sœur Marie-Bernard repose actuellement au funérarium Bressart à Ethe où les visites ne sont pas possibles. Une messe d’adieu est prévue ce mardi 27 décembre à 14h30 en l’église de Torgny. Son corps sera incinéré ultérieurement.

