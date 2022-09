"Route Nationale 7", c'est la Route 66 en Simca et en pneus Michelin, la première chanson country française…

" Route Nationale 7 " de Charles Trenet se présente comme une miniature. Un tableau qui décrit le tracé de cette route avec une précision géographique de GPS.

" Nationale 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome, à Sète. Que l'on soit deux trois quatre cinq six ou sept. C'est une route qui fait recette. "

C’est donc une route miracle qui mène même jusqu’à Rome. Pourquoi Rome ? Parce que la Nationale 7 va jusqu’à Menton, dernier point avant la frontière italienne.

" Que l’on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 " : l’énumération fait ici penser au surnombre de gens qui empruntaient cette route pour se ruer vers la mer…

" C’est une route qui fait recette " : l’itinéraire avait beaucoup de succès et – comme "faire recette" c’est aussi "faire de l’argent" - en filigranes – on peut lire " Nationale 7 " comme le développement d’une économie en pleine expansion : celle des vacances. Avec ses cafés sur les places de villages, ses marchands de glace, ses restaurants et ses relais…

" Route des vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait d'Paris un p'tit faubourg d'Valence. Et la banlieue d'Saint-Paul-de-Vence. "

Paris, faubourg de Valence. Et Paris, banlieue de Saint-Paul-de-Vence. On est quand même dans une poésie de l’enchantement puisque pour descendre toute la Nationale 7, il fallait à peu près deux jours… Quelques crises de nerfs et des disputes en voiture où certains ont perdu femmes et enfants.



" Le ciel d'été. Remplit nos coeurs de sa lucidité. Chasse les aigreurs et les acidités

Qui font l'malheur des grandes cités. Tout excitées. "

Sans être " Psychologie Magazine ", " Nationale 7 " parle déjà du stress urbain : " le malheur des grandes cités toutes excitées " et du lâcher-prise : " Les oliviers sont bleus ma p'tite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux Nationale 7. "

Il y a deux choses intéressant dans la chanson de Charles Trenet :

C’est d’abord cette poésie de l’enchantement qui participe à la description d’un idéal français… Ou d’une France idéale…

La chanson démarre d’ailleurs sur un hommage à la beauté des routes de l’Hexagone : " De toutes les routes de France d'Europe. Celle que j'préfère est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop. Vers les rivages du Midi. "

Avec deux autres grandes chansons de Trenet :