Route du Rhum : la flotte de 138 marins a pris le départ

138 marins - un record - ont pris le départ de la 12e édition de la Route du Rhum ce mercredi de Saint-Malo en Bretagne en direction la Guadeloupe, pour cette course à la voile en solitaire qui devrait voir les plus rapides battre le record et traverser l'Atlantique en six jours seulement.

Le coup de canon a retenti à 14h15 pour toute la flotte, 131 hommes et 7 femmes, répartie sur une seule ligne de départ de presque six kilomètres au large de la cité corsaire.

Parmi eux, deux Belges sont au départ, Jonas Gerckens avec son Volvo 164, en est à sa 2e participation. Le skipper liégeois avait terminé 14e en 2018, un record pour un marin belge, effaçant Michel Kleinjans des tablettes, en 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation. Cette année, Jonas Gerckens, 42 ans, espère un top 10 en Class40.

Gilles Buekenhoudt, 60 ans, avec son trimaran Jess, s'engage à la Route du Rhum pour la 4e fois. Il sera en Rhum Multi. Le président du port de Pornichet avait abandonné lors des deux dernières éditions (2014 et 2018), prenant la 9e place en Multi50 en 2010.

Grande première dans l'histoire de cette course organisée tous les quatre ans, le départ, prévu dimanche, avait été reporté à cause des conditions météorologiques.

Les Ultim, trimarans géants atteignant plus de 90 km/h sur l'eau, se sont échappés les premiers. Parmi les favoris, le Français François Gabart, 39 ans, deuxième de la dernière édition pour sept minutes derrière son compatriote Francis Joyon, revient à la course en solitaire.

Deux autres bateaux de dernière génération, conçus pour décoller au-dessus de l'eau grâce à des foils, semblent à même de rivaliser : le Maxi Edmond de Rothschild, barré par Charles Caudrelier, et le Maxi Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h.