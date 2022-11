Route du Rhum : deux Belges au départ à Saint-Malo, les Français grands favoris en multicoques

Deux marins belges, Jonas Gerckens (Class40) et Gilles Buekenhoudt (Rhum Multi), prendront le départ de la Route du Rhum dimanche à Saint-Malo. Jonas Gerckens en sera à sa deuxième participation. Le skipper liégeois avait terminé quatorzième en 2018, un record pour un marin belge effaçant Michel Kleinjans des tablettes. Cette année, Jonas Gerckens, 42 ans, espère un top 10 en Class40, sa catégorie, dans cette douzième édition de la course transatlantique à la voile en solitaire à destination de la Guadeloupe.

Ils seront 55 en Class40 pour un total de 138 bateaux au départ de Saint-Malo

En 2018, ils étaient 124 dont le vétéran français Francis Joyon (Idec Sport) vainqueur en 7 jours 14h21mn, un record, soit sept de moins que son compatriote François Gabart.

Il y a quatre ans, Jonas Gerckens avait coupé la ligne d'arrivée après 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation, un peu plus de 5 jours après le Français Yoann Richomme, vainqueur en Class40.

Installé en France depuis 1996, Gilles Buekenhoudt, 60 ans, avec son trimaran Jess, s'engage dans la Route du Rhum pour la quatrième fois. Le président du port de Pornichet avait abandonné lors des deux dernières éditions (2014 et 2018), prenant la neuvième place en Multi50 en 2010.

Les 138 bateaux se répartissent en différentes catégories avec les multicoques (Ultim, Multi50 et Rhum Multi) et les monocoques (Imoca, Class40 et Rhum Mono).

Tous les regards seront tournés vers la performance des Ultim (32 m de long pour 23 m de large). Ils seront 5 multicoques à jouer la victoire, tous aux mains de marins français: François Gabart (SVR-Lazartigue), Charles Caudrelier (Edmond de Rothschild), Yves Le Blevec (Actual), Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Thomas Coville (Sodebo). Ils devraient arriver à Pointe-à-Pitre entre 6 et 9 jours plus tard.