Route du Rhum : Caudrelier voit sa pénalité levée et mène la danse, Gerckens, malade, va mieux

Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rotschild), libéré de la menace d'une pénalité de quatre heures pour faux départ, filait en tête de la Route du Rhum ce vendredi en début d'après-midi après deux jours de course.

Selon les pointages vers 13H, Caudrelier, qui a parcouru 1121 km, et qui filait à 24 nœuds de moyenne (44 km/h) était en tête de la flotte emmenée par cinq Ultim (maxi-trimarans de 32 m de long pour 23 m). François Gabart (SVR-Lazartigue) occupait la 2e place à 26 km du leader et Thomas Coville (Sodebo) la 3e à 41 km.

Jonas Gerckens, qui a parcouru 406 km, occupe la 17e place de la Class 40 (monocoques de 40 pieds/12,18 m) où tout est très serré. Le leader Corentin Douguet (Queguiner-Innoveo) possède moins de 23 km d'avance sur le Liégeois. Malade, celui-ci va mieux, même s'il n'a plus de voix, précise son équipe.

L'autre Belge de la course, Gilles Buekenhout est désormais 3e en classe Rhum Multi à bord de son trimaran Jess. Il accuse un retard de 42 km sur Brieuc Maisonneuve (CMA Île-de-France 60.000 rebonds).

Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), concurrent sérieux à la victoire jusqu'à une avarie jeudi après-midi, est arrivé à 23h00 à Lorient pour tenter de réparer sa dérive et repartir.

L'ancien perchiste Jean Galfione (Serenis Consulting), engagé en Class40, a dû faire escale à Brest à la suite d'une accumulation de problèmes techniques.

La course est en revanche terminée pour Damien Seguin (Apicil) : dans la nuit, son Imoca a été percuté par un cargo et a démâté. Le skipper est indemne et n'a pas demandé d'assistance dans l'immédiat.

L'essentiel de la flotte faisait route vers le sud pour éviter une dépression remontant des Açores, marquée par des vents soutenus avec des rafales jusqu'à 45 nœuds et une mer forte et désordonnée.