Route du Rhum 2022 : Jonas Gerckens vise le top 10 mais la concurrence s’est renforcée

En 2018, le Liégeois réalisait son rêve depuis tout petit: participer à sa première Route du Rhum. Participer, et terminer ! Et ce malgré des conditions de courses parfois dantesques, ainsi que de la casse sur son bateau.

Cerise sur le gâteau, en décrochant une étonnante 14e place (un exploit vu la vétusté de son partenaire) Gerckens battait le record belge en Classe 40 (une 15e place, par Michel Kleinjans, sur "Visit Brussells" en 2014).

"Pour cette 2e participation, je possède un bateau construit il y a un an, plus compétitif que le précédent, plus sûr aussi. Mes objectifs sont donc revus à la hausse, je veux un top 10".

Connaissant notre homme, on peut penser qu’il rêve à un top 5.

"Je suis meilleur marin qu’il y a quatre ans aussi. J’ai l’expérience de 2018, plus celle de la Transat Jacques Vabre en 2021 où nous avons terminé quatrièmes avec Benoit Hantzperg. Et mes courses en double mixte avec Sophie Faguet pour les Belgian Dolphins m’ont également permis de progresser dans certains domaines de la navigation".