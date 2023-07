Route des vacances : rappel utile de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas

Le chargement des bagages

65% des Wallons déclarent ainsi qu’il leur arrive de placer des bagages ou des objets relativement lourds sur les sièges passagers.

Bien que cela ne soit pas interdit, cette pratique peut s’avérer risquée. En cas de choc, les bagages et objets présents dans l’habitacle deviennent en effet de véritables projectiles, potentiellement dangereux pour les passagers. Une simple canette pèse ainsi déjà près de 10 kilos lors d’un choc à 120 km/h. Afin de limiter les risques, l'AWSR conseille de commencer par charger les bagages les plus lourds au fond et au centre du coffre pour un meilleur équilibre, et de fixer dans l’habitacle tout ce qui est possible.

Votre animal en voiture

Oui, vous pouvez évidemment prendre votre animal dans la voiture. D'ailleurs, 1 Wallon sur 3 qui a un animal de compagnie le prend avec lui en vacances. L'animal peut se déplacer en liberté durant le trajet mais ne peut pas déranger le conducteur. Plusieurs solutions existent : utiliser une cage, un filet permettant de séparer l’habitacle ou encore utiliser une ceinture de sécurité adaptée.

Conduire en slashs, torse nu ou pieds nus

Tout ceci est autorisé mais n'est pas du tout conseillé. En Wallonie, près d’un conducteur sur 4 avoue qu’il lui arrive de prendre le volant en slashs. Ce qui est dit dans la loi, c'est qu'un conducteur doit toujours être en mesure d’effectuer tous les mouvements et toutes les manœuvres nécessaires à la conduite. Or, les slashs ne sont pas adaptées à la conduite car elles peuvent à tout moment se coincer dans les pédales. Si on vous arrête, vous pouvez avoir une amende si vous portez des chaussures qui ne tiennent pas à la cheville.

Conduire pieds nus ou avec des talons très hauts n’est pas non plus recommandé. En plus des difficultés pour la conduite, les pieds non-protégés risquent de graves dommages en cas d’accident.

Pour ce qui est de conduire torse nu, il n’y a pas d’interdiction mais il vaut mieux éviter. En cas d’accident, la ceinture de sécurité, directement en contact avec la peau, peut en effet causer de graves brûlures.

Pour les motards en revanche, le blouson à manches longues est obligatoire par tous les temps.

Tapoter sur les écrans tactiles

Oui, vous allez probablement utiliser une application GPS sur votre smartphone et ceci est autorisé en Belgique à condition qu'il soit placé sur un support adapté. Près de 6 conducteurs wallons sur 10 (58%) avouent qu’il leur arrive de tapoter sur l'écran alors qu'ils sont au volant. En principe, si le téléphone est bien installé dans son support, ce n’est pas interdit mais c’est tout de même fortement déconseillé. Pendant que le conducteur regarde et utilise l’écran de son smartphone, il quitte en effet la route des yeux et n’est plus du tout connecté à la circulation. Le risque d’être impliqué dans un accident peut alors augmenter jusqu'à 10 fois.

On mange au volant pour ne pas perdre de temps

63% des conducteurs wallons reconnaissent le faire au moins occasionnellement, manger est d’ailleurs le comportement distrayant le plus fréquent au volant.

Les pieds dans l'eau ou sur le tableau de bord?

Mieux vaut éviter ce mode de relaxation lors de voyage en voiture lorsqu'on est passager. Cette position n'est pas interdite mais peut s'avérer dangereuse en cas d'accident, surtout si l'airbag se déploie. Les jambes peuvent être gravement touchées. Les pieds sur le tableau de bord peuvent aussi réduire la visibilité du conducteur ce qui, par contre, est interdit.

1 Wallon sur 6 avoue être adepte de cette position sur la route des vacances.